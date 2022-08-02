Роналду, скорее всего, придется остаться в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду, скорее всего, придется остаться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду, по всей видимости, останется в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

По сведениям источника, агенту форварда Жорже Мендешу не удается найти новый клуб для своего подопечного. От приобретения португальца отказались "Атлетико", "Бавария", "Барселона", ПСЖ и "Челси", а его переход в "Наполи" или "Спортинг" крайне маловероятен.

Таким образом, 37-летнему Роналду придется остаться в "Манчестер Юнайтед", с которым у него действует контракт до лета 2023 года.

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