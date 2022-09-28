Роналду швырнул капитанскую повязку после поражения от Испании

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пришел в ярость после поражения команды в Лиге наций в матче с Испанией (0:1).

Как сообщает A Bola, уходя с поля португалец снял с руки и бросил капитанскую повязку.

Аналогичный жест Роналду сделал в марте 2021 года в квалификации к чемпионату мира после матча с Сербией, который завершился со счётом 2:2.

Напомним, что единственный гол в матче Португалия - Испания на 88-й минуте забил Альваро Мората.

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