Роналду решил вернуться в родной клуб

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение вернуться в "Спортинг" из Лиссабона, сообщают Marca.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в португальский клуб, но сторонам нужно успеть согласовать условия личного контракта до закрытия летнего трансферного окна. Стоит отметить, что лиссабонцы сыграют в Лиге чемпионов в одной группе с "Айнтрахтом", "Тоттенхэмом" и "Марселем".

37-летний Роналду является воспитанником "Спортинга" и выступал за клуб с 2002 по 2003 годы. В нынешнем он провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

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