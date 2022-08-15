Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"

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Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не собирается уходить из клуба, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, футболист надеется остаться в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев и главный тренер Эрик тен Хаг задумались о расставании с игроком из-за его отношения к тренировочному процессу.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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