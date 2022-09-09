Роналду провел седьмой безрезультативный матч за "МЮ"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду провел седьмой безрезультативный матч за "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в новом сезоне по-прежнему остается без результативных действий.

Вчера футболист вышел в основе на игру Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (0:1) и этот матч стал для него седьмым в сезоне.

На счету 37-летнего футболиста 4 удара во вчерашнем матче, два из которых были заблокированы, а еще два прошли мимо ворот.

Читайте: Роналду признан одним из худших в матче Лиги Европы | https://dailysports.net

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов