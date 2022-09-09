Роналду провел седьмой безрезультативный матч за "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в новом сезоне по-прежнему остается без результативных действий.

Вчера футболист вышел в основе на игру Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (0:1) и этот матч стал для него седьмым в сезоне.

На счету 37-летнего футболиста 4 удара во вчерашнем матче, два из которых были заблокированы, а еще два прошли мимо ворот.

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