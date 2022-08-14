Роналду проигнорировал тен Хага после позорного поражения "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не стал пожимать руку главному тренеру Эрику тен Хагу после поражения команды в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом" (0:4), сообщает Sky Sports.

По окончании встречи португалец покинул поле, но не стал подходить ни к наставнику, ни к сектору с болельщиками манкунианцев.

В нынешнем сезоне 37-летней Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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