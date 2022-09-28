Роналду продолжает удивлять статистикой в новом сезоне

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Роналду продолжает удивлять статистикой в новом сезоне

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий Криштиану Роналду не забил ни одного гола в сентябрьских матчах сборной Португалии.

37-летний форвард вышел в основном составе на игры с Чехией (4:0) и Испанией (0:1) в Лиге наций, но голами не отметился. В игре с чехами Криштиану записал на свой счет голевую передачу.

Всего за 10 матчей сезона в составе "Манчестер Юнайтед" и сборной форвард забил 1 гол. Он отличился в воротах "Шерифа" (2:0) в Лиге Европы с пенальти.

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