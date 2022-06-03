Роналду продлил свою безголевую серию в сборной Португалии

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Роналду продлил свою безголевую серию в сборной Португалии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в матчах за сборную Португалии.

Вчера форвард "Манчестер Юнайтед" появился на поле на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, Роналду не может забить в пяти матчах подряд.

В последний раз звездный футболист забивал за национальную команду 12 октября, когда оформил хет-трик в матче с Люксембургом (5:0) в квалификации ЧМ-2022.

Не пропустите: Роналду не попал в сборную сезона по версии WhoScored. | https://dailysports.net
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