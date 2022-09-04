Роналду обновил личный антирекорд

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Роналду обновил личный антирекорд

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продлил безголевую серию до шести матчей с начала сезона.

В матче 6-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1) португалец вышел на поле на замену на 58-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями. Стоит отметить, что 37-летний Роналду в нынешнем сезоне также не отдал ни одной голевой передачи.

Таким образом, форвард впервые с сезона-2005/06 не смог забить в 6 стартовых матчах чемпионата, обновив свой личной антирекорд.

Напомним, что контракт Роналду с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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