Роналду признан одним из худших в матче Лиги Европы

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вошел в число худших игроков матча с "Реал Сосьедадом" (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

От Manchester Evening News португалец получил оценку 4 по 10-балльной шкале. Там отметили, что форвард четыре раза попадал в офсайд и игра становилась только хуже.

Меньше португальца оценку получил хавбек Фред – 3 балла. Лучшим же стал хавбек Кристиан Эриксен с оценкой 8.

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