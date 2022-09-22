Роналду признался, что соскучился по наградам

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу вручения ему приза лучшему бомбардиру сборных.

В составе главной команды страны он забил 117 голов в 189 матчах, опередив игрока сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 мячей.

"Я рад. Я уже начал скучать по наградам. Горжусь теми, с кем я играл и еще буду играть", – сказал нападающий.

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