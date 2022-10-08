Роналду принял окончательное решение по будущему в "МЮ"

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Роналду принял окончательное решение по будущему в "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все еще надеется покинуть свой клуб зимой.

Как пишет The Times, после чемпионата мира в Катаре звездный футболист надеется на то, что у него получится новый клуб.  

Источник отмечает, что наставник команды Эрик тен Хаг был бы рад избавиться от португальца.

Теперь дело осталось за руководством "Манчестер Юнайтед" и за тем, на какие компромиссы готов пойти Роналду.

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