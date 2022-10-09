Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в Ливерпуле
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 2:1.
Победу манкунианцам принесли голы Антони и Криштиану Роналду. У хозяев отличился Алекс Ивоби.
"Манчестер Юнайтед", набрав 15 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 10 очками остался на 12-й позиции.
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)
Голы: Ивоби, 5 - 1:0, Антони, 15 - 1:1, Роналду, 44 - 1:2
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 75), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Онана, Грэй, Мопе (Рондон, 84), Ивоби, Гордон (Макнил, 67).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Роналду, 29), Рэшфорд, Антони (Варан, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18