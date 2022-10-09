Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в Ливерпуле

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Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в Ливерпуле

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Антони и Криштиану Роналду. У хозяев отличился Алекс Ивоби.

"Манчестер Юнайтед", набрав 15 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 10 очками остался на 12-й позиции.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)
Голы: Ивоби, 5 - 1:0, Антони, 15 - 1:1, Роналду, 44 - 1:2

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 75), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Онана, Грэй, Мопе (Рондон, 84), Ивоби, Гордон (Макнил, 67).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Роналду, 29), Рэшфорд, Антони (Варан, 90). 

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