Роналду прибыл на переговоры с тен Хагом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Уже сегодня форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может узнать свое будущее в английском клубе.

Как сообщает Sky Sports, форвард прибыл на переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Кроме того, португалец примет участие в сегодняшней тренировке команды.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" намерен выслушать предложения по португальцу, его могут продать этим летом.

The Athletic в то же время пишет, что также на базу прибыл и бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон.

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