Роналду прибыл на переговоры с тен Хагом
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Уже сегодня форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может узнать свое будущее в английском клубе.
Как сообщает Sky Sports, форвард прибыл на переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Кроме того, португалец примет участие в сегодняшней тренировке команды.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" намерен выслушать предложения по португальцу, его могут продать этим летом.
The Athletic в то же время пишет, что также на базу прибыл и бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон.
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