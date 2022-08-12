Роналду представил новую "кислотную" форму "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" показал третий комплект формы на новый сезон - он будет кислотно-зеленым.

Как известно, форму подготовила компания adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете.

Также на футболки нанесли геометрический паттерн.

В презентации участвовал форвард Криштиану Роналду, который неоднократно говорил об уходе из клуба летом.

Первый матч в новой форме "Манчестер Юнайтед" проведет завтра.

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