Роналду предложил свои услуги "Интеру"

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Роналду предложил свои услуги "Интеру"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду активно ведет поиски нового клуба. Недавно он предложил свои услуги "Интеру".

По данным источника издания La Repubblica, португалец связывался с представителями клуба через свое окружение.

Миланский клуб был вынужден отказаться от приглашения 37-летнего форварда, так как не готов платить ему около 20 млн евро в год.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".

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