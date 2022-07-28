Роналду поставил "МЮ" перед фактом своего ухода

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Роналду поставил "МЮ" перед фактом своего ухода

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Криштиану Роналду таки не передумал покидать "Манчестер Юнайтед".

В понедельник нападающий обсудил свое пребывание в "МЮ" с представителями клуба. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить португальца остаться, но тот твердо решил уйти. Также не хотят отпускать португальца и руководители клуба.

Как утверждает Daily Mail, Роналду хочет расторгнуть контракт, чтобы бесплатно перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

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