Роналду посоветовали завершить карьеру

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Роналду посоветовали завершить карьеру

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший игрок "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке считает, что 37-летнму португальскому форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду следует завершить карьеру.

По словам Ларке, легендарному игроку "пришло время перевернуть страницу".

"Я не сумел сделать это вовремя, потому что у меня не хватило смелости, но я всегда восхищался тем фактом, что Мишель Платини в расцвете сил завершил карьеру, или как Зинедин Зидан закончил после финала ЧМ-2006, в котором удалился. Это невероятно. Криштиану, не откладывай своё завершение, к счастью, мы не будем вспоминать твои последние сезоны. Мы будем помнить твои великие часы. Переверни страницу, Криштиану!" — цитирует Ларке RMC Sport.

В текущем сезоне Роналду провёл четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями. 

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