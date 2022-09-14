Роналду попал в заявку "МЮ" на матч с "Шерифом"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг определился с заявкой из 22 футболистов, которые могут сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом".

Стоит отметить, что в заявку попал португальский нападающий Криштиану Роналду. Поединок пропустят защитник Аарон Уан-Биссака, полузащитники Донни ван де Бек, форварды Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

Заявка "Манчестер Юнайтед" выглядит так:

Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Радек Витек

Защитники: Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Скотт Мактомини, Зидан Икбал

Нападающие: Криштиану Роналду, Антони, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Алехандро Гарначо, Чарли Макнил.

Матч "Шериф" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 15 сентября. Начало встречи - в 19:45.

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