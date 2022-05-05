Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

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Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду претендует на звание лучшего футболиста чемпионата Англии по итогам апреля, сообщает официальный сайт АПЛ.

В прошлом месяце 37-летний Роналду провел четыре матча и забил пять голов.

Также на награду претендуют: Габриэл Жезус ("Манчестер Сити": 5 матчей, 6 голов, 1 передача), 
 Сон Хын Мин ("Тоттенхэм": 4 матча, 4 гола, 1 передача), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл": 6 матчей, 3 гола, 1 передача), Леандро Троссард ("Брайтон": 5 матчей, 3 гола), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити": 4 матча, 2 гола, 3 передачи), Натан Коллинз ("Бернли": 6 матчей, 2 гола) и Тьяго Алькантара ("Ливерпуль": 5 матчей, 0 голов, 0 передач, точность передач – 96% при 113 пасах).

Не пропустите: Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием. | http://soccernews.ru
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