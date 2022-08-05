Роналду получил предложение из Бразилии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Коринтианса" Дуилио Монтейро Алвес заинтересован в приглашении форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По его словам, он следит за ситуацией, но пока конкретного предложения по игроку не біло.

"В футболе возможно всё, и я обязан сделать всё возможное для "Коринтианса". Является ли это возможным? Я не знаю. Мы не пробовали, не изучали такую возможность. Но мы за ним следим. Представьте, что он вдруг захочет играть в Бразилии", — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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