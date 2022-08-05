Роналду получил предложение из Бразилии

Теги коринтианскриштиану роналдуманчестер юнайтед

Роналду получил предложение из Бразилии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Коринтианса" Дуилио Монтейро Алвес заинтересован в приглашении форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По его словам, он следит за ситуацией, но пока конкретного предложения по игроку не біло.

"В футболе возможно всё, и я обязан сделать всё возможное для "Коринтианса". Является ли это возможным? Я не знаю. Мы не пробовали, не изучали такую возможность. Но мы за ним следим. Представьте, что он вдруг захочет играть в Бразилии", — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo. 

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Не пропустите: "МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Теперь официально: Аспиликуэта продлил контракт с "Челси"

Теперь официально: Аспиликуэта продлил контракт с "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов