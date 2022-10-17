Роналду получил одну из худших оценок в составе "МЮ" за матч с "Ньюкаслом"

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Роналду получил одну из худших оценок в составе "МЮ" за матч с "Ньюкаслом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил одну из самых низких оценок в команде за матч 10-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (0:0) по версии Manchester Evening News.

Журналисты издания поставили футболисту оценку 4 балла по 10-балльной шкале. Такую же оценку получили полузащитники Фред и Бруну Фернандеш. Лучшим в составе манкунианцев стал защитник Рафаэль Варан (7).

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
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