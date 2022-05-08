Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"

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Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"

Фото: твиттер Криштиану Роналду /Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил одну из худших оценок в составе манкунианцев за матч 36-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:4).

Издание Manchester Evening News оценило игру португальца оценкой "двойка" по 10-бальной шкале. Такую же оценку получили Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Алекс Теллес и Скотт Мактомини. Высшую оценку получил вышедший на замену защитник Харри Магуайр - 6.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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