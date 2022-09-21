Роналду получил очередную награду

Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедпортугалия

Роналду получил очередную награду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне сборных. 

Португальский футболист забил 117 голов в 189 матчах за главную команду страны.

По этому показателю он обошел Али Даеи, забившего 109 мячей. 

"Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого. Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что оно еще не закончен. 

Криш еще наведет шороху", – сказал Роналду.

Не пропустите: Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Украины огласила заявку на матч против Шотландии

Сборная Украины огласила заявку на матч против Шотландии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов