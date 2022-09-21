Роналду получил очередную награду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне сборных.

Португальский футболист забил 117 голов в 189 матчах за главную команду страны.

По этому показателю он обошел Али Даеи, забившего 109 мячей.

"Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого. Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что оно еще не закончен.

Криш еще наведет шороху", – сказал Роналду.

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