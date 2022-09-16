Роналду показал щитки c фотографиями его семьи

Фото: твиттер ESPN/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду играет в щитках, которые украшены фотографиями его семьи.

Элемент футбольной амуниции он показал во время матча с "Шерифом" (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что в этой игре Роналду реализовал пенальти, забив свой первый мяч в нынешнем сезоне. После двух туров группового этапа команда португальца занимает 2-е место в турнирной таблице группы E (3 очка).

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