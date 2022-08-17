Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду показал самую неудачную серию на протяжении всей карьеры.

Как сообщает OptaJose, звездный португалец впервые в карьере проиграл три матча чемпионата подряд.

Напомним, что в конце минувшего сезона "МЮ" проиграл "Брайтону", а уже в новой кампании уступил все тому же "Брайтону" и "Брентфорду".

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