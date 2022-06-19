Роналду показал, как готовится к новому сезону
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как готовится к новому сезону.
"Чувствую себя хорошо", - написал Роналду в своем твиттере, прикрепив фото из тренажерного зала.
В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: Тайсон Фьюри неожиданно раскритиковал Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга
-
Игуаин ответил на слухи о завершении его карьеры
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием
-
Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" борются за лучшего бомбардира "Ромы"
-
ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
"Лидс" назвал "Барселоне" цену на Рафинью
-
Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци
-
"Лацио" близок к подписанию капитана "Милана"
-
"Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера
-
Роналду показал, как готовится к новому сезону
-
"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"
-
Зидан хочет возглавить сборную Франции
-
"Челси" может купить защитника "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" пока не может согласовать трансфер лидера "Айнтрахта"
-
"Боруссия" Дортмунд нацелилась на лидера "Аякса"
-
Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно
-
Опытный защитник "Интера" завершил карьеру
-
Новичок Ла Лиги может подписать Марсело и Дани Алвес
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18