Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как готовится к новому сезону.

"Чувствую себя хорошо", - написал Роналду в своем твиттере, прикрепив фото из тренажерного зала.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

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