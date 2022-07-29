Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал баннер болельщиков "Атлетико". Ранее фанаты написали на баннере, что не будут рады его переходу в мадридский клуб.
В ответ на это футболист отреагировал смеющимся эмодзи.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".
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|Команда
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|3
|Лестер Сити
|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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|20
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|27
|18