Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридкриштиану роналду

Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал баннер болельщиков "Атлетико". Ранее фанаты написали на баннере, что не будут рады его переходу в мадридский клуб.

В ответ на это футболист отреагировал смеющимся эмодзи.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

Не пропустите: Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ". | https://dailysports.net
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