Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"

Теги манчестер юнайтедспортинг лиссабонкриштиану роналду

Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он может перейти в лиссабонский "Спортинг".

"Фейк", - написал Роналду в комментариях о новости, что его автомобиль якобы без замечен на территории домашнего стадиона "Спортинга".

 Ранее сообщалось, что форвард намерен перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Спартак" в шутку отказал Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов