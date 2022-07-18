Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он может перейти в лиссабонский "Спортинг".

"Фейк", - написал Роналду в комментариях о новости, что его автомобиль якобы без замечен на территории домашнего стадиона "Спортинга".

Ранее сообщалось, что форвард намерен перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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