Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ

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Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал вручение ему награды лучшему игроку месяца в чемпионате Англии.

"Это моя вторая награда лучшему игроку месяца в АПЛ, шестая в карьере. Я рад награде так же сильно, как и в начале карьеры. Я по-прежнему полон жажды побед и достижений. Благодарю всех, кто помог мне в этом", - написал Роналду в своем твиттере.

37-летний Роналду в апреле принял участие в четырех матчах Премьер-лиги и стал автором пяти забитых мячей.

Не пропустите: Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном". | https://dailysports.net
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