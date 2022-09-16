Роналду отмахнулся от девушки во время матча с "Шерифом"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении стадиона "Зимбру".

Инцидент произошел, когда португалец покидал поле во время матча с "Шерифом" (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

В перерыве девушка попыталась сфотографироваться с Роналду, но форвард отмахнулся от неё и отправился в раздевалку.

Напомним, что в этом матче Роналду забил первый в нынешнем сезоне.

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