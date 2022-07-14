Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

По сведениям источника, саудовцы предлагали форварду двухлетний контракт на общую сумму в 275 миллионов евро. Впрочем, португалец не заинтересовался данным вариантом, так как хочет остаться в Европе. Ранее сообщалось, что форвард намерен перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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