Роналду отказался от контракта с зарплатой в 240 миллионов евро в год

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду отказался от контракта с зарплатой в 240 миллионов евро в год

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил немыслимое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Как сообщает Mirror, один из местных клубов предложил Роналду оклад в € 240 млн в год.

Источник отмечает, что футболист отказался от данного варианта продолжения карьеры.

Напомним, что контракт португальца с "МЮ" истекает в июне 2023 года. 

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