Роналду останется в "МЮ": в его услугах заинтересован лишь один клуб

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед" по ходу этого трансферного окна.

Как пишет The Athletic, английский клуб получил конкретный запрос по нему только от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Кроме того, в "МЮ" не намерены продавать футболиста, о чем неоднократно уже говорилось.

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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