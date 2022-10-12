Роналду оспорит решение FA по делу об агрессии в отношении мальчика-аутиста

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду оспорит решение FA по делу об агрессии в отношении мальчика-аутиста

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "МЮ" Криштиану Роналду не согласен с обвинениями по делу об агрессии в отношении мальчика с аутизмом.

Напомним, что еще в апреле португалец разбил телефон юному болельщику во время матча "Манчестер Юнайтед" с "Эвертоном" (0:1).

В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование против Роналду. Футболиста обвинили в нарушении правил лиги и назвали его поведение некорректным и/или агрессивным.

Сейчас же BBC отмечает, что португалец оспорит обвинения FA.

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