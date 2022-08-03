Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ по итогам прошлого сезона.

Интересную статистику подвели в институте Алана Тьюринга.

Всего был проведен анализ 2,3 млн твитов за первые пять месяцев сезона-2021/22.

Почти 60 тысяч из них были оскорбительными, а 8% были направлены на расу или пол.

В адрес Роналду было написано 12 520 твитов с оскорблениями, больше всех. В целом - это 2,2% от суммарного числа упоминаний португальца в твиттере.

Второе место занял Харри Магуайр (8 954), а третьим стал Маркус Рэшфорд (2 557).

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