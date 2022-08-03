Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оскорбляли в твиттере чаще других футболистов АПЛ по итогам прошлого сезона.
Интересную статистику подвели в институте Алана Тьюринга.
Всего был проведен анализ 2,3 млн твитов за первые пять месяцев сезона-2021/22.
Почти 60 тысяч из них были оскорбительными, а 8% были направлены на расу или пол.
В адрес Роналду было написано 12 520 твитов с оскорблениями, больше всех. В целом - это 2,2% от суммарного числа упоминаний португальца в твиттере.
Второе место занял Харри Магуайр (8 954), а третьим стал Маркус Рэшфорд (2 557).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18