Роналду опубликовал трогательное фото с новорожденной дочерью



Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с новорожденной дочерью.

"Любовь навсегда", - написал Роналду в своем твиттере.

Девочку несколько дней назад родила девушка Роналду Джорджина Родригес. При этом при родах скончался еще один ребенок - мальчик.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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