Роналду опубликовал "сториз" с ребёнком-инвалидом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял участие в акции поддержки детей с инвалидностью.

Юные фанаты "МЮ" посетили тренировочную базу клуба в Каррингтоне.

Во время визита дети получили автографы футболистов, сфотографировались с ними и приняли участие в экскурсии по тренировочному центру.

Что касается Роналду, то он расписался на футболках и сфотографировался с несколькими детьми, опубликовав соответствующие фото в Инстаграм.

Не пропустите: Асенсио не хочет в "Барселону". | https://dailysports.net