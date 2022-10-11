Роналду опубликовал "сториз" с ребёнком-инвалидом

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Роналду опубликовал "сториз" с ребёнком-инвалидом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял участие в акции поддержки детей с инвалидностью.

Юные фанаты "МЮ" посетили тренировочную базу клуба в Каррингтоне.

Во время визита дети получили автографы футболистов, сфотографировались с ними и приняли участие в экскурсии по тренировочному центру.

Что касается Роналду, то он расписался на футболках и сфотографировался с несколькими детьми, опубликовав соответствующие фото в Инстаграм.

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