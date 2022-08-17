Роналду обвинил СМИ во лжи о себе

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Роналду обвинил СМИ во лжи о себе

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обвинил средства массовой информации во лжи о себе. 

Свою точку зрения он выразил в комментариях о трансферных спекуляциях в фанатском аккаунте.

"Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут. 

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле", – написал Роналду. 

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