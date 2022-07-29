Роналду неожиданно опроверг слухи об уходе из "МЮ"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду резко отреагировал на слухи о том, что он покинет клуб.
Португалец оставил свой комментарий под постом в фанатском аккаунте в инстаграме.
В частности, внимание португальца привлек пост следующего содержания: "Жорже Мендеш сообщил "Манчестер Юнайтед", что Криштиану Роналду очень хочет уйти. Переговоры сложились не очень позитивно, Мендеш не уверен, что Роналду добьется перехода. Вмешался сэр Алекс Фергюсон. "Юнайтед" настаивает на том, что Роналду не продается".
Под публикацией португалец написал, что это вранье и о нем будут писать специально, чтобы привлечь внимание.
"Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость", - добавил он.
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|Шеффилд Юнайтед
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