Роналду не забил за "МЮ" с игры в 10-м матче подряд

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду не забил за "МЮ" с игры в 10-м матче подряд

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел забить с игры в 10-м матче подряд.

Форварду удалось отметиться голом с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (2:0), но с игры он в последний раз забивал 28 марта в матче прошлого сезона с "Челси" (1:1). Затем португалец реализовал 11-метровый 2 мая в матче с "Брентфордом" (3:0), а затем выдал серию из восьми матчей без результативных действий.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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