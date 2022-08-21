Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед"

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Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен 

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Педру Алмейда в своем твиттере.

По сведениям источника, португалец доволен тем, что английский клуб согласовал трансфер бразильского полузащитника "Реала" Каземиро, с которым он ранее играл в Мадриде. В связи с этим он решил остаться.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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