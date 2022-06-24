Роналду не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, футболист планирует вовремя присоединиться к команде для прохождения предсезонной подготовки. Ранее сообщалось, что форвард недоволен работой клуба на трансферном рынке и думает об уходе.
В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18