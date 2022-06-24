Роналду не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед"

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Роналду не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист планирует вовремя присоединиться к команде для прохождения предсезонной подготовки. Ранее сообщалось, что форвард недоволен работой клуба на трансферном рынке и думает об уходе.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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