Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы: фото
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы против "Омонии" (3:2).
В этой встрече португалец нанес 8 ударов по воротам: шесть неточных, один в створ и один в штангу.
На 78-й минуте Криштиану получил мяч в штрафной соперника, когда на линии ворот находился только защитник "Омонии". Несмотря на это, португалец практически с линии вратарской пробил в штангу.
В этом сезоне португалец по-прежнему не может забить ни одного мяча.
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