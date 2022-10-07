Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы: фото

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы против "Омонии" (3:2).

В этой встрече португалец нанес 8 ударов по воротам: шесть неточных, один в створ и один в штангу.

На 78-й минуте Криштиану получил мяч в штрафной соперника, когда на линии ворот находился только защитник "Омонии". Несмотря на это, португалец практически с линии вратарской пробил в штангу.

В этом сезоне португалец по-прежнему не может забить ни одного мяча.

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