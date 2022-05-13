Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

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Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте АПЛ.

Список претендентов выглядит так: Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Жоау Канселу, Кевин Де Брюйне (оба – "Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Прауз ("Саутгемптон").

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 30 матчей в чемпионате Англии, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ. | https://dailysports.net
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