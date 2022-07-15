Роналду не получал космического предложения из Саудовской Аравии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Аль-Кавкаб" не предлагал португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду космического контракта.

Вчера в СМИ писали, что клуб из Саудовской Аравии был готов платить португальцу 125 млн.

"Официальное объявление: слухи о связях португальского игрока Криштиану Роналду и нашего клуба не соответствуют действительности. Игрок абсолютно не входит в планы", - сообщили на странице команды в соцсетях.

По данным СМИ, клуб якобы был готов заплатить еще 30 млн за трансфер для "Манчестер Юнайтед" и 20 млн агентам.

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