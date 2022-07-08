Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"

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Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не поехал на предсезонный сбор клуба в Таиланд, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист хочет в летнее трансферное окно перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

В итоге, в Таиланд отправились следующие игроки:

Вратари: де Хеа, Хитон, Бишоп, Ковар.

Защитники: Байи, Далот, Лейрд, Линделеф, Маласиа, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Теллес, Туанзебе, Варан.

Полузащитники: Траоре, Межбри, Гарнер, Фред, Фернандеш, Икбал, Мактомини, Пелистри, Севедж, ван де Бек.

Нападающие: Чонг, Эланга, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Санчо.

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