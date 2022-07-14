Роналду не перейдет в "Челси"

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Роналду не перейдет в "Челси"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" отказался от приобретения португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, новый владелец "аристократов" Тодд Боэли был заинтересован в приобретении португальца, но данный вариант отверг главный тренер команды Томас Тухель.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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