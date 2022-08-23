Роналду не отмечается результативными действиями четыре матча кряду

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Роналду не отмечается результативными действиями четыре матча кряду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не может забить или отдать результативный пас в трех стартовых матчах сезона.

37-летний нападающий во вчерашней игре 3-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:1) вышел на замену на 86-й минуте.

В 1-м туре с "Брайтоном" (1:2) португалец появился на поле на 53-й минуте, а матч 2-го тура против "Брентфорда" (0:4) отыграл целиком.

Также португалец не отличился и в последней игре прошлого сезона.

В последний раз за клуб Роналду забивал 2 мая.

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