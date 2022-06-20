Роналду не хочет вновь работать с Моуринью

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не перейдет в "Рому", сообщает Corriere dello sport.

По сведениям источника, футболист не хочет вновь работать с португальским тренером Жозе Моуринью, который возглавляет "волков". Ранее форвард и тренер сотрудничали в мадридском "Реале" и между ними случались конфликты.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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